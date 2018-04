Vredesvlam Vlissingen is vertraagd

Het initiatief voor de tweede Zeeuwse vredesvlam - de andere brandt in Cadzand - heeft vertraging opgelopen, zegt secretaris Hans Schaap van de stichting Wereldvredesvlam Vlissingen. Er is nog drieduizend euro sponsorgeld nodig voor het oprichtingsbudget van 17.000 euro. Maar dat komt in orde, weet Schaap zeker. De opdracht om de installatie te bouwen is gegeven. Dat gaat gebeuren bij een bedrijf op Walcheren.

Er was nog twijfel over de brandstof die de vlam moet voeden, vertelt Schaap. ,,Gezien de discussie over aardgas was de vraag of we niet een duurzame techniek moesten vinden. Besloten is om gasflessen te gebruiken. We hopen dat over twee, drie jaar een alternatieve techniek haalbaar is. Misschien waterstof."