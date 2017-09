Vredestein lanceert fietsband van paardenbloemen uit Colijnsplaat

In het Europese project Drive4EU wordt daarom onderzocht of de productie van natuurlijk rubber in Noord-Europa haalbaar is én voor de teler profijt kan opleveren. Dat laatste vraagt ideeën over automatisering en efficiënte oogsttechnieken. Dertien bedrijven en onderzoeksinstituten uit zeven landen, met zelfs experts uit Kazachstan, zetten de schouders eronder. De spil van het onderzoek is de Russische paardenbloem, een taaie rakker die zelfs de barre winters in Siberië overleeft.



Tot de dertien partners behoren onder meer agrarisch innovatie- en kenniscentrum Rusthoeve, als teeltlocatie, en Apollo Vredestein, het moederbedrijf van bandenfabrikant Vredestein. De onderzoekspoot van de Wageningen Universiteit leidt het project.



Mede dankzij de oogst van een halve hectare paardenbloemen uit Colijnsplaat kon Vredestein na een jaar al een duurzame racefietsband presenteren op de beurs Eurobike in het Duitse Friedichshafen. Het is nog een prototype, maar er zit wel toekomst in, zegt Thomas Mittendorff, general manager 2 wheels tyres bij Apollo Vredestein. ,,De band is duurzaam, maar ook de rijeigenschappen zijn goed. De grip is zelfs beter dan van natuurrubber.''