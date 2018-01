Vragen VVD over tekort huisartsen in de regio

De VVD'ers willen van Bruins weten of het klopt dat een derde van de 250 Zeeuwse huisartsen de komende jaren met pensioen gaat. Ook in Friesland dreigen grote tekorten. Volgens De Vries en De Lange wordt landelijk niet bijgehouden in welke regio's een overschot of tekort aan huisartsen is. Ze dringen er bij de minister op aan met zo'n overzicht te komen. Daarin zou meegenomen kunnen worden waar over vijf of tien jaar een tekort aan huisartsen wordt verwacht.