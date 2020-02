Vrachtschip met ‘explosieve’ lading vanwege storm verplaatst naar Westerschelde

Na een half jaar werken is het zover. Jonge dansers schitteren in de Middelburg­se schouwburg

15:52 MIDDELBURG - Een half jaar lang hebben zeventig kinderen aan hun sprookje gewerkt. En zaterdag mogen ze dat eindelijk opvoeren, in de schouwburg van Middelburg: de dansvoorstelling Groen is gras... groen is gif....