Vos nu ook ’s nachts vogelvrij op Schouwen-Duiveland en in de Yerseke Moer

Soberste herdenking bevrijding West-Zeeuws-Vlaanderen ooit, ‘maar mooi dat het we nog kunnen vieren’

1 november OOSTBURG - Geen Canadese militairen, geen doedelzakmuziek, geen bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke, West-Zeeuws-Vlaanderen beleefde zondag 1 november door de coronacrisis de soberste herdenking van de bevrijding ooit. Toch was Arno Boidin, voorzitter van het Comité 4 mei in Oostburg niet ontevreden. ,,Het is al mooi dat we het kunnen vieren.”