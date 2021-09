Vorst in februari eiste minder dode vogels dan verwacht

Na enkele jaren zonder échte vrieskou, sloeg de winter in februari toe. In de nacht van 6 op 7 februari viel er flink pak sneeuw in ons land. Gecombineerd met windkracht 6 zorgde dat her en der voor sneeuwduinen. Daarna bleef het nog een week lang winters. De laagste windtemperatuur werd uiteindelijk gemeten in Hupsel waar het zestien graden vroor. Vanaf 15 februari ging het dooien. De week erna was het ronduit lenteachtig met temperaturen tot bijna 20 graden.

Voor veel soorten watervogels ligt ons land aan de noordgrens van het gebied waar ze overwinteren. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Groot voordeel is dat ze minder ver terug hoeven te vliegen naar hun broedgebied. Nadeel is weer dat áls het gaat vriezen, de vogels alsnog proberen naar het warme zuiden te trekken of overwinteren door in te teren op hun vetreserves. De scholeksters, de tureluur en de bergeend - vogels die veel voorkomen in Zeeland - zijn zeer gevoelig voor vorst.

Onderzoekers en vrijwilligers hebben de laatste dagen van de vrieskou en de dagen erna gezocht naar dode vogels op verschillende plekken langs de Ooster- en Westerschelde en de Voordelta. Vrijwel overal vonden ze overleden vogels al waren het er minder dan verwacht. In totaal ging het om 147 kadavers, waarbij scholeksters het vaakst gevonden werden, gevolgd door de kokmeeuw en de bergeend. Een ruwe schatting leert dat volgens de onderzoeker in totaal 750 vogels zijn gestorven door de kou. Op een gemiddeld aantal van 80.000 overwinteraars is dat ongeveer één procent en dat is weer aanzienlijk minder dan in andere koude jaren.

Volgens het onderzoek is het moeilijk om precies vast te stellen hoeveel vogels nu precies zijn gestorven door de vrieskou. Een onbekend deel dode vogels zal namelijk nooit gevonden worden. Ze zijn opgevreten door aaseters, meegenomen of opgeruimd door mensen, gezonken naar de bodem of aangespoeld op plekke waar ze nooit gevonden (kunnen) worden.

Het blijft volgens het onderzoek onduidelijk hoe het kan dat er minder vogels stierven dan verwacht. Wat opviel was dat er zelfs tijdens de vorstperiode volop werd gegeten door bijvoorbeeld scholeksters en maar relatief weinig vogels rustten. Een scholekster kan gemiddeld acht dagen teren op zijn vetreserves. Een verklaring zou dus kunnen zijn dat het te kort vroor om het te hebben over massale vogelsterfte. De dode dieren die werden gevonden, waren óf jong en dus onervaren óf stokoud en zwak.