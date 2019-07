Vorig jaar weinig, nu heel veel uien op Zeeuwse akkers

Vorig jaar kwamen er door de langdurige droogte en hitte weinig uien van de akkers. Gemiddeld werd 15.000 kilo per hectare aan zaai-uien geoogst. Dat is 40 procent minder dan in een normaal seizoen. Dit jaar is de oogst overvloedig, zegt directeur Chayenne Wiskerke van Wiskerke Onions in Kruiningen. ,,Er is tien procent meer ingezaaid, zodat het areaal zaaiuien uitkomt op 27.800 hectare. We ramen een netto-opbrengst van 55.000 kilo per hectare. Dat is 10 tot 15 procent meer dan in een regulier seizoen.”