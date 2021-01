Vorig jaar voor bijna 1,7 miljard euro aan Zeeuwse huizen verkocht

Nieuw Goes hekelt schoonmaak­sub­si­die voor rijken: ‘Doe een moreel beroep op deze mensen’

21 januari GOES - Een ‘schoonmaaksubsidie voor de rijken’ wordt het wel genoemd. Door toedoen van het Rijk kunnen ouderen die goed in de slappe was zitten voor een habbekrats hun huis laten schoonmaken. De gemeenten draaien op voor de kosten, zo ook Goes. De partij Nieuw Goes vindt daarom dat de gemeente een moreel beroep moet doen op ouderen met veel geld: ‘Maak geen gebruik van deze regeling!’