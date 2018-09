Vorig jaar ruim 500 wildplassers bekeurd in Zeeland

Landelijk werden in 2017 bijna 14.000 wildplassers bekeurd, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Daarvan waren er 508 op Zeeuwse bodem. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren, toen het aantal bekeuringen varieerde van 370 tot 671.

Schouwen-Duiveland is, zoals elk jaar, koploper. Net als in 2016 werden er 132 wildplassers op de bon geslingerd. Afgezet tegen het aantal inwoners is dat alleen in de gemeenten Terschelling en Valkenburg aan de Geul groter. Daarbij is geen rekening gehouden met de grote aantallen toeristen.