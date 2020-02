Vorig jaar hoorden 2900 Zeeuwen dat ze kanker hebben

Update 23:09 Goese wethouder Derk Alssema wordt burgemees­ter van Gilze en Rijen: ‘Ik heb me met hart en ziel ingezet’

3 februari GOES - De Goese wethouder Derk Alssema (33) wordt burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen in Noord-Brabant. Dat is vanavond bekendgemaakt.