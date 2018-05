Vorig jaar 86 boetes op Zeeuwse wateren

Schippers werden onder meer bekeurd voor te snel varen, het niet dragen van een dodemansknop, het niet in bezit zijn van een vaarbewijs of het ontbreken van een reddingsvesten aan boord.

In Zeeland werden de meeste boetes genoteerd in de gemeenten Schouwen-Duiveland (19), Veere (17) en Noord-Beveland (14). Landelijk waren verreweg de meeste boetes in de gemeente Amsterdam (404).

Een overtreding kan flink in de papieren lopen. De 86 Zeeuwse boetes waren samen goed voor in totaal 17.625 euro, waarvan 3.450 euro in de gemeente Schouwen-Duiveland, 2.525 euro in de gemeente Veere en 2.350 euro in de gemeente Noord-Beveland. Het minst leverde de gemeente Sluis op: één overtreding à 90 euro. Landelijk incasseerde het CJIB in totaal 360.000 euro.