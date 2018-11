Vorig jaar 2700 Zeeuwse banen erbij

Voor Zeeland betekent dat een groei van 1,8 procent, zowel in Zeeuws-Vlaanderen als in het deel van de provincie boven de Westerschelde. Vergeleken met andere regio's is dat relatief laag. Onder meer in Limburg en het noorden van het land groeide het aantal banen harder. Koploper is Zuidwest-Overijssel, met een toename van 13,5 procent.