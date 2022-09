Voorzitter Eric de Ruijsscher van Zeeuwse werkgevers: ‘Kabinet, help ook bedrijven die veel energie gebruiken’

Koning Willem-Alexander zei dinsdag in de Troonrede dat de huidige economische situatie ‘een hard gelag is voor veel ondernemers’. Maar dat medeleven is niet voldoende voor Zeeuwse bedrijven die zwaar worden getroffen door de ‘onhoudbare’ prijsstijgingen voor energie en grondstoffen, als ook de inflatie die naar het bedrijfsleven wordt doorberekend in de vorm van hogere lonen. De Ruijsscher: ,,We maken ons vooral grote zorgen om energie-intensieve bedrijven. Dat is niet alleen de industrie. Ook een bakkerij, glastuinbouwbedrijf of een exploitant van zwembaden gaat eronder gebukt. Dit vraagt niet om generieke maatregelen, maar om specifieke steun op bedrijfsniveau.”