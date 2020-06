Voorzitter Chris Simons: ‘Een ontspannen Kustmarathonweekend was niet mogelijk’

Drie gewonden bij botsing in Bergen op Zoom: vrouw (21) reed door rood en ramde auto van man uit Poortvliet

12:17 BERGEN OP ZOOM - Bij een ongeval op de kruising van de Randweg-Noord met de Burgemeester Wittelaan in Bergen op Zoom zijn zondagavond rond 21.45 uur drie gewonden gevallen. Mogelijk zou een bestuurster die door rood reed, lachgas hebben gebruikt. Een man uit Poortvliet zat in de andere auto en is één van de slachtoffers.