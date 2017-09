Voorzieningen versneld weg uit Zeeuws-Vlaanderen door Westerscheldetunnel

Dat concludeert ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in het rapport Zeeuws-Vlaanderen; een landje apart? De vier scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen kunnen het stuk gebruiken bij het bedenken van oplossingen om het omvallen van scholen te voorkomen.

De tunnel heeft Zeeuws-Vlaanderen economische voorspoed gebracht, legt onderzoekers Dick van der Wouw van ZB Planbureau uit. Maar de tunnel heeft er ook voor gezorgd dat Zeeuws-Vlaanderen een minder geïsoleerd gebied is geworden.

Van der Wouw: ,,In de tijd van de veerverbindingen was Zeeuws-Vlaanderen veel meer een geïsoleerd gebied. Terwijl elders in het land steeds meer voorzieningen fuseerden en groter werden, gebeurde dat in Zeeuws-Vlaanderen niet. De geïsoleerde ligging werkte als een soort bescherming en de regio bleef relatief zelfvoorzienend.''

Dat is veranderd door de komst van de Westerscheldetunnel, constateert ZB Planbureau. ,,Die heeft vanaf 2003 de bescherming weggenomen. De regio was niet meer zo geïsoleerd als daarvoor en dat heeft ervoor gezorgd dat voorzieningen in versneld tempo groter werden en ook uit Zeeuws-Vlaanderen wegtrokken.''

Van der Wouw noemt voorbeelden zoals de Kamer van Koophandel, het waterschap, het ROC en de politie. Ook het onderwijs heeft er last van, betoogt ZB Planbureau. Want doordat er steeds minder kinderen zijn, is het moeilijker om scholen overeind te houden, stelt Van der Wouw.

De Westerscheldetunnel maakt het scholen mogelijk om opleidingen (deels) te verplaatsen naar de overkant. ,,Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop scholen vanuit Den Haag worden gefinancierd. De landelijke maatstaven - hoe meer leerlingen, hoe meer geld - gaan niet op voor Zeeuws-Vlaanderen.''