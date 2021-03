Voorzichtigheid blijft nog geboden in Zeeuwse verpleeghuizen

Zo stemde Zeeland voor de Tweede Kamer

8:57 De VVD is ook in Zeeland de grote winnaar van de verkiezingen. In bijna alle gemeenten eindigden de liberalen op de eerste plaats; Reimerswaal en Tholen zetten de traditie van SGP als grootste partij voort. Hieronder een overzicht, hoe er in Zeeland en de gemeenten is gestemd.