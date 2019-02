Vooruitgang kan in een banaan zitten

VVD

7:00 Hopeloos naïef ben ik. Een paar weken geleden werd ik door een bekende gebeld of ik op wilde treden in het Scheldetheater op een avond met Klaas Dijkhoff. Hij doet op dit moment namelijk een toertje langs de twaalf provincies onder de naam ‘stand-up politics’: hij zelf treedt op, een lokale cabaretier treedt op en er is livemuziek. Ik kreeg daarbij geen enkele restrictie over de grappen, sterker nog: ze mochten juist over Klaas Dijkhoff gaan. Dat vond ik wel sportief en uitdagend en dus stemde ik in.