Voortaan is een bloedonderzoek met één prik klaar

De twee Zeeuwse ziekenhuizen hebben voor dezelfde organisatie gekozen om buiten het ziekenhuis bloed af te nemen: Diagnovum (voorheen Diagnostiek Brabant). Het gaat om bloedprikken in de wijk en bij patiënten thuis. De bloedafname in de ziekenhuizen blijft zoals het is. De overeenkomst met ZorgSaam gaat in van april, met Adrz vanaf juni. Diagnovum is niet de enige partij in Zeeland; er zijn bijvoorbeeld ook prikposten van SHL.