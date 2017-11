Voorstellingen Claudia de Breij in Middelburg vervallen

Schoor­steen­brand in woning Krammerstraat Zierikzee

11:20 ZIERIKZEE - In een woning aan de Krammerstraat in Zierikzee is maandagochtend op zolder een schoorsteenbrand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland was er niemand meer in de woning. De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen.