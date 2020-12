Voorstel voor tolvrije tunnel in 2021 sneuvelt in de Tweede Kamer

Kok Antoinette uit Goes kookt nu voor de buurt: ‘Een kleine moeite, als ik toch bezig ben’

7 december GOES - Geen zin om zelf de keuken in te duiken? In de Goese Polder staat een paar keer per week een warme hap klaar! ,,Als ik toch aan het koken ben, kan ik net zo goed een beetje extra maken’’, zegt Antoinette Gijzel-Schijf.