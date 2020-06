Voorspelling komt uit: corona raakt nu ook goederenoverslag in Vlissingen

Liet de maand april nog een wisselend beeld zien, nu hakt de coronacrisis er stevig in. Havenbedrijf North Sea Port ziet in mei 691 schepen binnenkomen, 182 minder in vergelijking met dezelfde maand in 2019. Een daling van 33 procent. Deze zeeschepen vervoerden in mei 5,3 miljoen ton goederen, een verlies van 23 procent ten opzichte van mei 2019 dat in de boeken staat als een ‘topmaand’ in een recordjaar.