Voormalige tv-kok Eric Rotte (60) overleden

Column Marleen Blommaert Videobel­len met Lewis Hamilton, ik mag hem live een vraag stellen!

22 augustus Ik las in een buitenlandse krant over een volwassen kind dat aan het vragen en klagen was over haar moeder in een ‘lezers vragen’-rubriek. Het antwoord dat ze kreeg kwam erop neer dat ze zich moest voorstellen dat zij de moeder was. Goed advies, maar ook ingewikkeld omdat het gaat om ouder-kindrollen. Ik nam me dan ook meteen voor bij de eerste de beste ergernis dit instrument toe te passen.