Voormalige PSD-boot Margriet naar de sloop

De Margriet heeft de afgelopen jaren gevaren in Indonesië onder de naam SMS Kartanegara. Het schip is in mei afgekeurd door de scheepvaartinspectie en ligt sindsdien voor anker bij Merak, Indonesië.

De Prinses Margriet werd in 1964 gebouwd en was de laatste enkeldeksveerboot van de PSD. Het schip heeft tot eind 1995 gevaren op de dienst Vlissingen-Breskens en is toen door de Nederlandse scheepvaartinspectie afgekeurd. In 1999 gebeurde hetzelfde in China, waarna de ferry in 2002 in Indonesië terecht kwam om te varen als veerboot.