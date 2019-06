Voormalige Goese Miss Nederland Sanne de Regt getrouwd

Haddad, momenteel te zien in de Vlaamse serie Thuis en in Nederland vooral bekend vanwege zijn rol als Nick Sanders in de soap Goede Tijden, Slechte Tijden, vroeg De Regt vijf jaar geleden al ten huwelijk. Afgelopen weekend was het dan zover. ,,Zo gelukkig dat Sanne en ik ‘ja’ tegen elkaar hebben gezegd. Het was een mooie plechtigheid in intieme kring samen met vrienden en familie”, laat de acteur weten via de VRT.