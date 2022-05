Voormalig Schouwse stewardess werkt nu als kleuterjuf in Florida

,,Mijn jeugd bracht ik door bij opa en oma Van Zalm op de Hogezoom in Haamstede. Altijd fijn bij hun. Van alles te doen: fruit en groente uit de tuin halen. Met honden en poes spelen. Kippen eten geven. Opa had een wildhandel, verkocht ook brandnetelthee en groenten. Oma had reuma, ze was niet goed ter been, maar ze kon heerlijke babbelaars maken. Mijn moeder was destijds manager op Hotel Haamstede (eigendom van de RTM). Ieder uur kwamen daar zomergasten aan in de wagons. Ik kwam er veel.”