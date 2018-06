Voormalig imam Haselhoef (49) uit Krabbendijke overleden na auto-ongeluk

Vrienden en kennissen van de omstreden geloofsgeleerde uitten hun verdriet op sociale media. Discussieplatform NieuwWij meldt dat er waarschijnlijk morgen een dienst voor hem wordt gehouden in de Haagse Nurul-Islam moskee.



De in Den Haag opgegroeide Surinamer verwierf landelijke bekendheid door zijn speech tijdens de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van 9/11. Daarbij waren onder anderen het Nederlandse kabinet, kroonprins Willem-Alexander en Máxima aanwezig. Ook verscheen hij regelmatig op tv. Later kwam hij in opspraak na een uitspraak over homoseksuelen en bleek dat hij zijn opleiding tot imam niet had afgemaakt.



In 2011 werd Haselhoef gearresteerd voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag en uitkeringsfraude. Hij werd daarvoor in 2016 veroordeeld tot 20 maanden celstraf.