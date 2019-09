Voormalig Arduin krabbelt op onder de vlag van 's Heeren Loo

De grote uitstroom van medewerkers is inmiddels gestopt, zegt Stavorinus. ,,Er gaan op dit moment net zo veel mensen weg als er binnenkomen. Maar we kampen nog steeds met een achterstandssituatie: we moeten veel gebruik maken van uitzendkrachten. Daar willen we verandering in brengen. Ze zijn een stuk duurder dan vaste krachten. Bovendien hebben we nog veel te veel wisselende gezichten onder verzorgenden, vooral in de complexe zorg. We willen rust en stabiliteit in teams.”



’s Heeren Loo investeert in opleiding en training van medewerkers. ,,Daar is ontzettend veel behoefte aan”, weet Stavorinus. ,,Medewerkers hebben zich de afgelopen tijd te weinig kunnen ontwikkelen.” Met campagnes en extra opleidingsplekken probeert ’s Heeren Loo te zorgen voor meer aanwas van nieuwe medewerkers. Daarnaast wordt gewerkt aan een ‘intern uitzendbureau’ van vaste krachten, die op verschillende plaatsen ingezet kunnen worden.