Voorarrest verdachte ongeval Langevieleweg opgeheven

Justitie: Engeland had seintje over pedofiel moeten geven

18:22 MIDDELBURG - Engeland heeft in 2016 een veroordeelde Nederlandse pedofiel uitgewezen zonder hierover de Nederlandse autoriteiten in te lichten. De 39-jarige Maarten de W. moest maandag voor de rechter in Middelburg verschijnen omdat hij een zesjarig meisje onzedelijk had betast.