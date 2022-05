Voor Pip en Thijs zitten de examens erop, Jonah moet er nog één: ‘Ben er klaar mee’

met videoZONNEMAIRE- De examens zitten er op voor Pip van Slooten (17) uit Zonnemaire en Thijs van Hees (16) uit Oostburg. De boeken kunnen dicht en het is tijd om te luieren. ,,Ik hoop dat ik geen herkansingen heb.” Jonah moet nog even buffelen, zijn laatste examen doet hij dinsdagmiddag.

Pip moét slagen voor haar eindexamen. Het papiertje heeft ze nodig voor haar ‘American Dream’: actrice worden. ,,Ik ga theater studeren in Amerika, daar heb ik heel veel zin in.” Dat Pip zonder herkansingen slaagt, is ze niet zo zeker van. Maar dat staat haar droom niet in de weg. ,,Er is een kans dat ik een herkansing moet doen. Van Nederlands en Duits weet ik niet zeker of ik een voldoende heb. Maar Duits wilde ik toch al wegstrepen.”

Nu is het nagelbijten voor de leerlinge uit vwo 6. Om de stress een beetje te onderdrukken gaat ze leuke dingen doen. ,,Ik ben überhaupt niet zo goed met stress, dus ik had al verwacht dat deze twee weken best stressvol zouden worden. Nu is mijn prioriteit niks doen. Om te vieren dat ik klaar ben met de examens ga ik lekker uitrusten en leuke dingen doen. We gaan het zien, 9 juni krijg ik de uitslag”, vertelt ze zenuwachtig. ,,Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlogjes, misschien tot ooit!”

Jonah is er klaar mee...

Jonah Szydlowski (17) uit Vlissingen is helemaal klaar met de examens. Gelukkig staat vandaag de laatste op de planning: het eindexamen Engels om 13.30 uur. ,,Ik heb geen zin meer om me druk te maken over de examens”, vertelt hij. Het stressen voor de examens viel achteraf mee bij Jonah. ,,Ondanks mijn planning soms niet helemaal uitkwam, gingen de examens goed.”

Hij kan gaan genieten van zijn zomervakantie, denkt de havo-leerling. Hij staat er goed voor; met alleen maar zevens of hoger. ,,Ik denk dat ik wel slaag, maar ik ben bang dat als ik dat hardop zeg ik ongeluk over mij afroep.” Aankomend schooljaar gaat hij studeren aan het Fontys: opleiding journalistiek. ,,Ik ga mijn school en klasgenoten wel missen, maar ik kijk er heel erg naar uit om te gaan studeren. Nu ga ik elke dag krantenkoppen lezen!”

Thijs blijft relaxt

Thijs van Hees (16) uit Oostburg heeft alle examens op het Zwin College achter de rug. Vijf van de zeven vakken gingen goed. ,,Ik denk dat ik voor die vijf vakken wel een voldoende ga halen. De andere twee vakken - maatschappijkunde en NaSk2 - komen wel goed. Ik mag er altijd nog één wegstrepen.” Stressen, dat doet hij niet. ,,Het ging allemaal best wel goed. Ik ervaar sowieso niet veel stress tijdens school, daar ben ik blij mee.” Ook zijn vrienden hebben een goed gevoel over over de eindexamens. ,,Volgens mij ging het bij hen ook goed. Ik heb ze niet horen klagen. Ik hoop dat we allemaal slagen. Zo niet, dan zie ik jullie volgend jaar weer.”