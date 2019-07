‘Voor oudere weinig voorzieningen op loopafstand’

VLISSINGEN - Een gebrek aan voorzieningen - zoals winkels - op loopafstand: dat is in Zeeland het belangrijkste probleem voor senioren. Steeds meer ouderen wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis. Maar dan moet het huis wel geschikt zijn en ook de woonomgeving. De regionale verschillen zijn groot.

In stedelijke gebieden zijn bijvoorbeeld smalle trappen in portiekwoningen zonder lift een onoverkomelijk probleem voor minder mobiele ouderen. De woningvoorraad is daar het grootste struikelblok in het streven ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Positief is weer dat in de dichtbevolkte steden meer mensen dichtbij zijn om mantelzorg of professionele zorg te verlenen.

Woningaanpassing

In landelijke regio's als Zeeland zijn de woningen meestal ruimer opgezet en daardoor eenvoudiger geschikt te maken. Zo blijft het mogelijk zonder hulp even naar buiten te gaan voor de dagelijkse wandeling, de boodschappen of het praatje met de buren. Slechts 4 tot 6 procent van de woningen in het Oosterscheldebekken is ongeschikt is of alleen tegen hoge kosten aan te passen. In Zeeuws-Vlaanderen speelt het probleem amper.

Grootste probleem in Zeeland is het gebrek aan voorzieningen, zegt onderzoekster Femke Daalhuizen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). ,,Wij hebben voor alle ouderen in heel Nederland bekeken: hoeveel primaire voorzieningen zoals arts, apotheek, supermarkt of bushalte zijn er op 500 meter wandelen van hun huis. Dat blijken er dan heel weinig te zijn.” In Zeeuws-Vlaanderen heeft meer dan 62 procent van de 65-plushuishoudens binnen loopafstand (500 meter) geen of één arts, apotheek, supermarkt of ov-halte. In de rest van Zeeland is dat 52 tot 57 procent.

Zeeland kampt ook nog eens met een krimpend 'zorgpotentieel’ (professionele zorgverleners en mantelzorgers). Daalhuizen: ,,Zeeland heeft in 2040 nog maar minder dan twee potentiële mantelzorgers per 75-plusser. Dat betekent dat je het nét redt als àlle 50- tot 75-plussers voor iemand zorgen.”

Woonservicegebieden

Zeeland kan de problemen alleen tackelen door de wmo-ondersteuning van thuiswonende ouderen goed in te richten en vooral niet te krap zorg in te kopen. Daarnaast adviseert Daalhuizen de senioren zelf, tijdig na te denken over verhuizing naar bijvoorbeeld een woonservicegebied. ,,Dat moet je besluiten als je nog in de gelegenheid bent een nieuw sociaal netwerk op te bouwen. Niet als je al 85 bent en nog met moeite de deur uit kan. Dan heb je de boot al gemist.”