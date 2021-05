Voor Kjeld is Afghanistan een trauma: ‘Ik heb niet kunnen afmaken waar ik voor ging’

REPORTAGETien jaar geleden diende tweede luitenant Kjeld Zwier uit Vlissingen in de Afghaanse provincie Uruzgan. De PZC volgde toen vijf Zeeuwse militairen die in het kader van de Navo-missie naar Afghanistan waren uitgezonden. Sergeant Kjeld, tweede luitenant Thijs en chauffeur Bushmaster Marc kijken terug op de vijf maanden dat zij daar dienden. Voor Kjeld eindigde de missie in een diep persoonlijk trauma.

Op 11 september, precies twintig jaar na de aanslagen op het Word Trade Center in New York en het Pentagon in Washington moet de Navo alle militairen uit Afghanistan hebben teruggehaald. Nederland levert sinds 2002 een bijdrage aan de Navo-missie in Afghanistan. Ook Zeeuwse militairen dienden in het land, dat al tientallen jaren door oorlog werd verscheurd.

Kjeld Zwier vertrok bij de Landmacht: ,,Militairen zeggen niet snel: luister, het gaat niet goed met mij."

Kjeld Zwier was groepscommandant search (bommen) in Tarin Kowt, Uruzgan, Afghanistan. Het was voor de toen 25-jarige Vlissinger zijn eerste missie. Nu verdient de voormalige sergeant zijn brood als medewerker Veiligheid en Service.

,,Wat we daar als troepenmacht gedaan hebben, is goed geweest. Voor mij persoonlijk ligt dat anders. In juli 2014 ben ik uit dienst gegaan. Precies vier jaar nadat ik uit Uruzgan kwam.