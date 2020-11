Voor Ingrid is hulp bij het bewegen noodzaak: ‘Sporten hielp mij de lockdown door’

videoVLISSINGEN - Het was wel even spannend, geven Michel Labeur en Wesley Pieterse toe. Zaten ze afgelopen voorjaar met hun lifestyle- en trainingsbedrijf Labeur net in een gloednieuw pand in Vlissingen, moesten ze wegens corona de deuren sluiten. Maar die trend draaide een paar maanden later helemaal om: het aantal aanmeldingen voor personal coaching rijst de pan uit. Mede dankzij corona.

,,Door sporten voorkom je niet dat je corona krijgt. Maar hoe gezonder je bent, hoe minder groot de kans dat je er ernstig ziek van wordt. Dat besef is inmiddels wel bij veel mensen doorgedrongen.” Wesley Pieterse vat het bondig samen: de coronacrisis zorgt ervoor dat meer mensen investeren in hun gezondheid. En dat merken ze bij Labeur, waar klanten persoonlijke begeleiding krijgen tijdens het sporten, en desgewenst zelfs bij het opstellen van een nieuwe levenswijze. Het aantal nieuwe klanten stijgt sinds juni - direct na de eerste lockdown - in snel tempo.

Daar leek het in het begin van de crisis niet op. ,,We zijn wel even geschrokken toen we de deuren moesten sluiten”, erkent Wesley. ,,Maar we hebben toen al snel gekeken wat we wél konden doen. We hebben een partytent neergezet, zodat we buiten konden sporten, Verzorgden fitboxen, om thuis mee te trainen. Gaven online lessen. En we gingen naar de klanten toe. Ik ben soms op één dag naar tien verschillende plekken gereden om mensen in de buurt van hun huis persoonlijk training te kunnen geven. Op het strand, in de tuin, op de binnenplaats van een hotel... Dat was best een bizarre tijd.”

Naar buiten: de duinen in, het strand op

Het aantal klanten bij sportscholen en fitnesscentra loopt, in tegenstelling tot die bij personal coaches, niet op. Dat is verklaarbaar, zegt Michel. ,,Wij zijn zeker geen sportschool, en willen daar ook niet mee vergeleken worden. Wij werken met elke klant persoonlijk aan de eigen wensen, op een niveau dat daar bij past. En ik denk dat die aanpak gewaardeerd en gezien wordt, juist ook in deze tijd.”

Volledig scherm Wesley Pieterse begeleidt Ingrid de Pagter tijdens haar oefeningen. © Lex de Meester

Dat klopt, zegt Ingrid de Pagter, die in de sportzaal in de touwen hangt. ,,Ik heb beperkingen, ik kan niet in mijn eentje sporten. Begeleiding is voor mij noodzaak. Ik kwam hier vóór de coronatijd al. Toen we tijdens de lockdown niet meer binnen mochten sporten, nam Wesley me mee naar buiten: de duinen in, het strand op. Dat was voor mij zo belangrijk. Ik had echt stress door die corona. Ik ben juf, de school ging dicht... ik had daar veel moeite mee. Na het sporten voelde ik me veel beter. Het was niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal noodzakelijk voor me.”

Honderd klanten per week

Inmiddels geven de mensen van Labeur honderd mensen per week begeleiding. Individueel, of in kleine groepjes. ,,Van hoogstens zes mensen - nu in coronatijd vier", vertelt Wesley. ,,Dat scheelt natuurlijk wel in de kosten.”

Want inderdaad, erkent ook klant Ingrid: aan persoonlijke begeleiding hangt een prijskaartje. ,,Ik zit in de fijne positie dat ik dit kan betalen. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dit niet kunnen opbrengen.” Labeur probeert de prijzen laag te houden, benadrukt Michel. ,,Vanuit de gedachte dat we dit hebben opgezet om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Het zou mooi zijn als zorgverzekeraars zouden bijspringen. Mensen zijn hier niet alleen om te sporten, maar echt om gezonder te worden of te blijven. Dat zou wel gezien mogen worden.”

Niet happy en geld over: dan maar een personal coach Corona helpt mensen bewuster met hun gezondheid om te gaan, ervaart Victor de Vries van Fit 4 Life Coaching in Zierikzee. ,,Mensen zijn meer bezig met vitaliteit. Juist nu vinden ze het belangrijk om zich fit te voelen. Ze ondernemen actie, waar ze dat voorheen toch makkelijker lieten varen.” Romeo de Kraker van Innovate Personal Training in Goes ziet ook dat er nu meer focus op gezondheid ligt. ,,Nu vraag ik me wel af mensen echt ‘bewust bewuster’ met hun gezondheid omgaan. Maar onbewust wel, denk ik. Corona beheerst al maandenlang het leven, en in media wordt toch duidelijk aangegeven dat de mate waarin je last hebt van corona, veel met je gezondheid te maken kan hebben. Dat betekent dat mensen wel constant met de neus op de feiten worden gedrukt.” Ook Innovate heeft het nu drukker dan voor de coronatijd. ,,Aan het begin van de lockdown was het wel stiller, maar in de weken erna is het echt ontploft. Er zijn meerdere redenen voor, vermoed ik. Mensen zitten veel thuis en voelen zich daar niet happy bij. Ze denken: wat kan ik daar aan doen? En ze houden geld over, omdat ze niet op vakantie of uit eten gaan. Ze vragen zich af: is er iets anders waar ik dat aan kan uitgeven? In beide gevallen denken ze dan aan personal training.” Of de aandacht voor gezondheid een ‘blijvertje’ is, betwijfelt De Kraker. ,,Ik hoop het wel. Maar ik denk dat veel mensen straks, als alles weer normaler is, toch terugvallen in hun oude patroon. Mensen zijn toch gewoontedieren.”