Voor Ilai (7) gaat zijn voetbaldroom in vervulling

En Ilai? Die heeft er vooral heel veel zin in. ,,De laatste tijd was het soms best verwarrend voor hem’’, legt zijn moeder uit. ,,Hij ging meetrainen bij PSV en was even in paniek omdat er een plastic tas van Ajax in zijn voetbaltas zat. En twee weken geleden werd hij na een wedstrijd met Vlissingen JO9-1 ook aangesproken door een scout van Feyenoord. ‘Maar ik ben voor Ajax, hoor’, zei hij tegen die meneer. Het team waar hij in terecht komt vindt hij hartstikke leuk. Bij Ajax zijn ze mega-enthousiast en dat is Ilai zelf ook. Hij beleeft veel plezier aan de trainingen in Amsterdam. Dat is het belangrijkste.’’