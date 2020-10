Voor hulp aan Zeeuwse cultuur is 4,3 miljoen euro beschikbaar: 'Zorg dat je het binnenhaalt’

Stekelro­gon­der­zoek biedt hoop voor verdwenen ‘reuzenman­ta’ van de Noordzee

30 september BAARLAND - In de Westerschelde bij Baarland worden zaterdag tien stekelroggen uitgezet. Die zijn uitgerust met een zendertje, om meer te weten te komen over hun verplaatsingsgedrag en overleving na uitzetting in het wild. De roggen zijn de laatsten van een bijzonder en innovatief onderzoek van WWF-NL, Sportvisserij Nederland en Blue Linked, waarin wordt gekeken of het kweken en uitzetten van haaien en roggen kan bijdragen aan het herstel van populaties in de Noordzee.