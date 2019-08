Voor een dag in de ban van een Lotus

Zomer 2019 / videoScheurend in een knalrode Lotus met het dak open en de haren in de wind. Voor met name veel mannen is het een droom. Een dergelijke auto kopen is weinigen gegeven. Toch is het realiseren van de droom dichterbij dan menigeen denkt. Voor een dag dan toch. Via MyWheels is het mogelijk om auto’s voor korte tijd te huren van andere mensen. Van de simpelste ‘boodschappenauto’ tot aan de Lotus die Martijn Dobbelaar uit Terneuzen verhuurt.