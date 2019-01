‘Voor dubbel gehandicapte Anton (74) waren kleine woongroepen bij Arduin funest’

Terwijl zijn broers Johan en Herman (75) vertellen, concentreert Anton zich op zijn taak bij de dagbesteding van Arduin: papier versnipperen. ,,Dat is heel belangrijk voor hem, dat hij een taak heeft. Het geeft hem het gevoel dat hij nuttig is”, verklaart Herman. Hun broer Anton werd, nu 74 jaar geleden, te vroeg geboren. Tien jaar lang bleef hij nog thuis wonen in IJzendijke, waar hij de zesde was in een groot katholiek gezin. Zijn vier broers en twee zussen namen hem overal mee naartoe. Dat was over toen Anton op 8 februari 1956 verhuisde naar een ‘inrichting’, zoals dat toen heette: Ipenoord, bij Oostkapelle.