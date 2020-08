Voor dove Mattie werkt gebarentaal niet. ‘Door liplezen krijg ik het hele verhaal te horen’

Het is meteen de eerste openbaring. Vermue, die sinds haar geboorte doof is, kan praten. De intonatie is misschien niet zoals je die gewend bent, waardoor mensen die haar niet kennen soms denken dat ze uit het buitenland komt. En ja, je moet soms even goed luisteren naar wat ze zegt. Maar wie een tijdje met Vermue praat, komt snel tot de conclusie dat je een prima gesprek kunt voeren met iemand die doof is. En dat zonder gebaren.