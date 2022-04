Voor de Zeeuwse kust ligt het bezaaid met scheepswrakken. Arie uit Zoutelande weet ze allemaal te liggen

Dat Arie de Lange aan de Majoorwerf woont in Zoutelande is eigenlijk niet zo verrassend, al was scheepswerf nog logischer geweest. De oud-slager van het dorp is dé specialist als het gaat om scheepswrakken. In zijn database staan er inmiddels meer dan 20.000 tot in detail beschreven. Hoe het schip vergaan is, hoeveel mensen er aan boord waren en waar het op de zeebodem van de Noordzee of de Oosterschelde ligt? Arie heeft het in een paar seconden opgezocht op zijn laptop.