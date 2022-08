Vóór de sloophamer komt, fleurt André volksbuurtje in Goes nog even op

Of hij dat niet zonde vindt? Het is tenslotte maar voor even. ,,Welnee’’, zegt de kunstenaar. ,,Niet alles hoeft voor altijd te blijven. Ik sprak een keer een Belgische kunstenaar die sprak over ‘het recht om vergeten te worden’. Dat vond ik mooi. Veel mensen zijn uit op eeuwige roem. Dat heb ik niet. Ik heb het liever leuk in het hier en nu.’’

Feyenoord-fan

En Smits hééft het leuk. In de Jacob Klaaijsenstraat in Goes heeft hij al twee sloophuizen voorzien van de voor hem zo kenmerkende in zwart geschreven teksten op kronkelende witte vlakken. In een straatje verderop - de J.D. van Mellestraat - nam hij al drie huizen onder handen. De bewoners ervan mogen steeds zelf kiezen welke woorden of korte zinnen er op hun huis komen. ,,Binnenkort ga ik hier in de straat bij een Feyenoord-fan aan de slag’’, zegt Smits. ,,Hij wil dingen als ‘Sterker door strijd’, 'De Kuip’ en ‘010' op z'n huis.’’