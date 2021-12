Voor de één gemak, voor de ander overlast. Fiona moet haar Middelburgse buurtpunt opdoeken

Dat het december is wordt wel duidelijk in de woning van Fiona Baan (34) aan de Grote Sternstraat in Middelburg. In de hal, de gang, de keuken en de woonkamer staan stellingkasten vol pakketjes. Van DHL, DPD, UPS en Homerr. Om de zoveel tijd gaat de bel. Dan staat er een bezorger aan de deur of iemand die zijn pakketje komt halen of wil terugbrengen.