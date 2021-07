Voor Daphne is het werk als strandwacht een hobby: ‘Ik geniet er enorm van’

Blootsvoets en met haar wapperende bos krullen in de wind, manoeuvreert ze de wagen behendig door het zand. Onderweg stopt ze nog even en springt uit de auto om de rood-gele vlag te hijsen, zo weten de badgasten dat er vandaag bewaking op het strand is. Aangekomen bij de post staat de doos met lekkers al klaar. De eerste bewakingsdag van het seizoen mag gevierd worden. Het weer is nog niet al te zomers, dus het is nog heel rustig op het strand. Daphne is duidelijk in haar element dat ze weer ‘mag’. ,,We hebben zo’n superleuk team met collega’s, ik geniet er enorm van om met hen en de bezoekers hier op het strand te zijn. Het werk doe ik voor de hobby en het geeft me ontspanning.”