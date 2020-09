Voor Daniëlle voelt Zoutelande nog steeds als ‘een beetje thuis’. ‘Alles komt hier samen’

Daniëlle Lous komt uit een liefdevol gezin met vader, moeder en twee zussen. ,,Ik ben de middelste van drie kinderen. In de zomer gingen we dagelijks naar het strand met mijn moeder en in het weekend met mijn vader erbij. Hij was heel actief met ons bezig. Hij zwom samen met ons, we schepten samen een grote berg zand en hij spoelde vaak aan als een walrus met zeewier op zijn hoofd.” Ze begint te stralen als ze vertelt over haar herinneringen aan de Zeeuwse kust. ,,Op zondag gingen we, buitenom het strandseizoen, wandelen naar Dishoek. Dat waren best wat kilometers lopen voor een kind van een jaar of 5. Ik kon al zwemmen voor ik op zwemles ging. Als een vis in het water voelde ik me, een echte waterrat.”