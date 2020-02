‘Voor alleen excuses Rutte over marinierskazerne kopen we niets’

,,Wat ons betreft is de bijeenkomst volkomen zinloos”, zegt Rijnco-Jan Suurmond, raadslid in Vlissingen namens Partij Souburg-Ritthem (PSR). Zijn fractie vindt dat de premier weg moet blijven. ,,Ik snap best dat meneer Rutte op een VVD-bijeenkomst recht wil praten wat krom is, maar wat worden wij daar wijzer van?”

,,Wij worden er alleen wijzer van als hij ervoor zorgt dat de kazerne alsnog hierheen komt. Over compensatie spreken we niet met Rutte. Dat is aan een nog aan te wijzen speciaal adviseur, de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen.”

Volledig scherm Raadslid Rijnco-Jan Suurmond. © Eduardus Lee, Studio 1919 Ook verantwoordelijk wethouder Albert Vader is van de PSR. De oproep aan Rutte om thuis te blijven komt alleen van de fractie. ,,De wethouder is daar geen onderdeel van”, zegt Suurmond.

,,De discussie over de marinierskazerne is toch een soort hoog politiek spel geweest, zonder dat men heeft bedacht dat er ook mensen bij betrokken zijn”, zegt de Zeeuwse cabaretière Katinka Polderman. ,,Het is niet zo netjes gegaan. Dit valt niet uit te leggen.”

,,Het is een spelletje dat vaker wordt gespeeld. Als je niet in de Randstad woont, word je al snel achtergesteld. Neem de stranden die dringend moeten worden opgespoten. Zoiets zou eens in de Randstad moeten gebeuren. Als daar een gaatje in de A2 zit, is het dezelfde nacht nog gerepareerd.”

Volledig scherm Cabaretière Katinka Polderman. © Krijn van Noordwijk ,,Ik zou geen vragen voor Rutte hebben, want die man is zó goed in het ontwijken van een concreet antwoord.” Polderman verwijst naar de Europese top van vorige week, waar de premier zich liever stortte op de nieuwste biografie van Frédéric Chopin dan op onderhandelingen. ,,Ik zou hem alleen willen vragen of hij die biografie al uit heeft.”

,,Natuurlijk is Rutte welkom”, zegt Lilian Janse, SGP-raadslid in Vlissingen. ,,Hij heeft wel lef dat hij komt. Helaas kan ik niet naar de bijeenkomst, want het is raadsvergadering die avond. We hebben een verzoek neergelegd of hij voorafgaand ook niet even naar de gemeenteraad kan komen.”

,,Als Rutte de Zeeuwen wil overtuigen, moet hij met steekhoudende argumenten komen waarom de kazerne niet in Vlissingen kan. Maar ik ben bang dat hij die niet heeft. Dan zal hij met zekerheden moeten komen over compensatie.”

Volledig scherm Raadslid Lilian Janse. © Ruben Oreel Vragen genoeg voor de minister-president. ,,Bent u blij met de reputatie van onbetrouwbaar die u over uzelf en uw kabinet hebt afgeroepen? En wat is een getekende overeenkomst nog waard voor de VVD? Hij mag die vragen niet weglachen, want daar red je het niet mee in Zeeland.”

,,Ik vind het een goed idee dat hij komt”, zegt D66-Statenlid Ton Veraart, die wil dat Zeeland twee miljard euro compensatie eist voor de marinierskazerne. ,,Tegelijkertijd denk ik: komt hij als premier of als VVD-partijleider?”

,,Voor mij is die avond geslaagd als hij bevestigt dat de compensatie voor Zeeland vergelijkbare effecten moet opleveren als we met de marinierskazerne hadden gehad. Dat betekent: duizenden nieuwe inwoners voor duizenden banen die we met investeringen veiligstellen voor tientallen jaren. Als hij zich keurig aan die tekst houdt, bied ik hem een gratis proeflidmaatschap van een echte liberale partij aan.”

Volledig scherm Statenlid Ton Veraart. © Pim Folmer ,,Ik denk niet dat je heel ver komt met een verwijtende toon. Iedereen weet nu wel dat ons groot onrecht is aangedaan. We moeten het daar niet te veel over hebben, want dan laten we Rutte weer wegkomen met excuses. Daar kopen we niets voor.”

Mosterd na de maaltijd

,,Ik vind het een beetje mosterd na de maaltijd”, zegt Jolanda van Boven, voorzitter van de Vlissingse Ondernemers Centrale. ,,Maar ik denk ook dat het goed is dat er wat gebeurt. Rutte heeft wel iets uit te leggen.”

Wat de premier zou moeten doen om de Zeeuwen tegemoet te komen, vindt Van Boven lastig te beantwoorden. ,,Het gaat om een compensatie van een compensatie, maar hoe bereken je dat? Je denkt in eerste instantie aan banen en toeleveranciers, maar je hebt bijvoorbeeld de kinderen die naar scholen zouden gaan, de sportclubs die meer leden krijgen, de vrijwilligers die erbij komen.”

,,Ik wil vooral van Rutte weten wat hij gaat doen om dit te repareren, want we zijn erg teleurgesteld. Het is ook heel jammer dat Vlissingen zo negatief is weggezet. We hebben zo’n prachtige stad en zijn daar zo trots op.”

Volledig scherm Jolanda van Boven, voorzitter van de Vlissingse Ondernemers Centrale. © Lex de Meester