'Voor 50 miljoen kon ik Thermphos opruimen'

Column Jan van Damme Terugreis

7:00 We staan op het vliegveld Fiumicino bij Rome. Het wordt een Nederlandse vlucht naar Rotterdam, dat is duidelijk. Net voor we de bagage inchecken strijkt er een school met gymnasiasten neer. Vierde klas, vijfde hooguit. Limburg of Brabant, zo te horen. Na een paar dagen verplicht oude stenen kijken in Rome zijn de puberhormonen getemd. Hangen met de telefoon, meer zit er niet in.