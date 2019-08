Vóór 2022 valt besluit over verbetering Deltaweg

Zeeuwse doedelzak­spe­lers geven daverende shows in Moskou. ‘Elke avond krijg ik weer kippenvel’

18:47 DOMBURG - Maandenlang hebben ze thuis geoefend en volgende week is het dan zover. Dan staan ze twee weken lang avond aan avond op een bomvol Rode Plein in Moskou: drie doedelzakspelers en vier drummers van Inter Scaldis Pipes and Drums uit Domburg. Voor de Russen zijn de mannen in kilt een heel bijzonder fenomeen. ,,Ze willen voortdurend met je op de foto.”