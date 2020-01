Voor 20 miljoen euro goedkoper van Goes naar België

Opnieuw aandacht voor vermoorde vrouw Westdorpe in Opsporing Verzocht

13:52 VLISSINGEN - Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond voor de vierde keer aandacht aan de zaak rond de vermoorde vrouw in Westdorpe. Zij werd in juni vorig jaar dood aangetroffen in een weiland. Tot op heden is nog altijd niet bekend wie ze is.