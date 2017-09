Volle zaal bij eerste Zeeuwse premières Film by the Sea

VLISSINGEN - Bij Film by the Sea zijn zaterdagmiddag, de eerste complete dag van het festival, de eerste twee Zeeuwse films in première gegaan: 'Gevangen licht' en 'Cor & Henk'. Beide trokken een volle zaal.

'Gevangen licht' is een fascinerende documentaire van Rebecca van Wittenene over kunstenaar Loek Grootjans, die op bijna manische wijze sporen van het bestaan vastlegt, van zichzelf en van grootheden die hij bewondert. Een 'magazijnmeester' van het leven, noemt hij zichzelf.

Zeeuwse licht

Rode draad in de film is zijn - geslaagde - poging om te ontrafelen wat het alom geprezen Zeeuwse licht zo bijzonder maakt, het licht dat Piet Mondriaan zozeer trof dat het een radicale omslag in zijn werk inluidde. Bewonderenswaardig is de nauwgezetheid en gedrevenheid waarmee Grootjans zijn onderzoek uitvoert.

Rebecca van Wittene heeft drie jaar aan de film gewerkt, samen met producent Interakt. ,,We hebben een geweldige, inspirerende tijd gehad", zei de regisseuse. ,,Het is op zich werk, maar dat voelde niet zo. Je wordt er vooral geestelijk rijker van."

Volledig scherm Een 'magazijnmeester' van het leven, noemt het personage Loek Grootjans zichzelf. © Rolf Rosboom

Weervissers

Eerder op de middag was 'Cor & Henk' voor het eerst te zien, een fraaie documentaire van Edward Snijders over de laatste weervissers van de Oosterschelde: de inmiddels 85-jarige Cor van Dort en zijn schoonzoon Henk van Schilt. Het is zeker niet de eerste keer dat hun werk op film is vastgelegd, maar het blijft boeiend om het uitstervende, arbeidsintensieve ambacht van de weervissers te zien.

De kans is groot dat Cor en Henk echt de laatsten zijn. ,,Ik hoop nog dat iemand het oppakt, maar ik heb zelf geen opvolger", zei Henk van Schilt na afloop. ,,In de film hadden we toevallig een goede vangst. Als dat altijd zo zou zijn, dan waren er wellicht wel mensen die erin stappen. Of erin trappen."

Quote Ik ga er niet lang meer mee door Cor van Dort

Cor van Dort vertelde dat hij zelf binnenkort, na 70 jaar hard werken, echt stopt. ,,Ik ga er niet lang meer mee door. Ik ben aan het afnokken. Het is mooi geweest."