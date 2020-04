Volkert van der Graaf wint opnieuw rechtszaak: Staat moet betalen na fout

Dat blijkt uit een vanochtend gepubliceerde uitspraak. Van der Graaf wilde inzage in zijn persoonsgegevens, maar de minister reageerde te laat op dat verzoek. Saillant: het is al de tweede keer dat de oud-Harderwijker een dwangsom krijgt uitgekeerd vanwege een vormfout in deze procedure.

Inhoudelijk maakt het allemaal weinig uit, maar volgens de Raad ‘kan dit niet door de beugel’. De juridisch sterke Van der Graaf heeft overigens al lang inzage in zijn dossier gehad. Het draaide in de rechtszaak alleen nog om de vraag of alles wel precies volgens de wettelijke regels was afgehandeld.

De Apeldoorner staat bekend om zijn juridische kwaliteiten. In zijn tijd in de gevangenis hielp hij gevangenen bij juridische vraagstukken.

Al eerder verzoek

Eerder diende Van der Graaf bij beide ministers apart een verzoek in om inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens die in het archief van de ministeries zijn opgeborgen. Omdat er te laat op zijn verzoek werd gereageerd kreeg de Harderwijker, die voor de moord op Fortuyn tot elf jaar cel was veroordeeld, al een dwangsom van 1.260 euro van minister Dekker van Rechtsbescherming.

Omdat Grapperhaus niet reageerde en dacht dat één brief die alleen door collega Dekker ondertekend was voldoende was, moet hij nu toch alsnog een dwangsom betalen plus ruim 1.500 euro aan proceskosten.

Deze maand officieel vrij man