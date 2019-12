Volgend jaar eerste stap ontpoldering Hedwige, hoe pijnlijk dat ook is

UCR trekt in oude pand van Porthos met opleiding Enginee­ring

21:05 MIDDELBURG - Het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg is met de gemeente Middelburg tot overeenstemming gekomen over de aankoop van het voormalige Porthospand aan de Sint Sebastiaanstraat in Middelburg. Het gebouw biedt UCR de ruimte om de opleiding Engineering aan te bieden.