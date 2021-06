Volg hier Vólkoren Middelburg

Delta Ride for the Roses gaat definitief door: Kids Ride nieuw onderdeel in Terneuzen

4 juni TERNEUZEN - Een Kids Ride in Terneuzen is een nieuw onderdeel van de Delta Ride for the Roses. De fietstocht voor het goede doel wordt dit jaar verreden op 10, 11 en 12 september. De inschrijving begint op 1 juli, via een nieuwe website van de organisatie.